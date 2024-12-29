Кабул, 29 декабря, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В Афганистане запретили смотреть на женщин в окнах домов. Об этом 29 декабря сообщила газета Etilaatroz со ссылкой на указ верховного лидера Исламского эмирата Афганистан Хайбатуллы Ахундзада.

AP/TASS/Felipe Dana

Отмечается, что лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим решением регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в жилых домах, чтобы женщин не было видно из окон соседского дома, когда они готовят или сидят.

«В первой статье указа говорится, что если человек хочет построить здание, и на расстоянии одной дороги от него находится другое здание, то этот человек не может располагать окно в сторону кухни, колодца или места, где обычно сидят женщины. Во второй статье указа Ахундзада заявил, что если человек направил окно в сторону соседского дома, то должен построить перед ним стену высотой с человека или иным образом отразить «вред», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября американская газета The Washington Post сообщила, что движение «Талибан» запретило мужчинам — гражданам Афганистана носить джинсы и модные стрижки. По данным газеты, запрет направлен на пресечение подражания в поведении «немусульманам».

В конце мая Министерство иностранных дел и Министерство юстиции доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористов. Российский лидер заявил в мае, что Москва учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов.