Грозный, 29 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Тела двух человек, которые погибли при крушении пассажирского самолёта возле казахстанского Актау, были доставлены в Грозный. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Тела двух уроженцев Чеченской Республики — Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших в результате недавней авиакатастрофы в городе Актау, переданы их семьям. На данный момент родственники везут их домой для захоронения», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

По его словам, средства на транспортировку тел были выделены из Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Организация также окажет финансовую помощь семьям погибших.

Кадыров уточнил, что всего на борту лайнера находилось восемь жителей Чеченской Республики. Из них шесть пострадавших в настоящее время проходят лечение в Москве, где они находятся под постоянным наблюдением врачей.

«Мы держим ситуацию на контроле для оказания всей необходимой помощи, если она понадобится. С момента трагедии мы также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами Республики Казахстан и принимаем все необходимые меры для помощи пострадавшим», — отметил глава Чечни.

В заключение Кадыров также выразил соболезнования семья погибших в авиакатастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа возле аэропорта Актау произошла утром 25 декабря. Рядом с аэропортом казахстанского города разбился пассажирский самолёт рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. В живых остались 29 человек, включая двоих членов экипажа.

28 декабря тела 24 погибших в авиакатастрофе были доставлены в Баку. Из них трое оказались членам экипажа воздушного судна.

Тогда же президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Азербайджанский лидер заявил, что самолёт подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ. Путин принёс Алиеву извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Глава государства сообщил, что Грозный, Моздок и Владикавказ на момент прилёта борта из Баку подверглись атаке дронов ВСУ, которую отражали российские силы ПВО.