Москва, 29 декабря, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Свыше 2,5 тыс. объектов благоустроили в Москве в 2024 году. Об этом 29 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

«Завершили создание самого большого линейного парка в Европе — «Яуза». По сути, мы сделали единую рекреационную зону от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, «Сокольникам» и ВДНХ», — написал он в Telegram-канале.

Также была приведена в порядок часть территории природно-исторического парка «Москворецкий». Специалисты работали на набережной Москвы-реки и наиболее востребованных пространствах Большого и Малого Строгинских затонов.

На улице Сергия Радонежского проложили новую двухпутную трамвайную линию, которая связала существующие рельсы на шоссе Энтузиастов и на Андроньевской площади. Облагородили сад «Аквариум» и Кадашёвская набережная. А в парках «Коломенское», «Сокольники» и в Парке Горького в несколько этапов обновили территорию.

Также Собянин добавил, что были благоустроены порядка 1,7 тыс. дворов, территории больше 120 школ и детских садов. В районе Люблино уже завершили основные работы по реконструкции стадиона «Локомотив».

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря Собянин заявил, что в столице с 2010 года создана мощная транспортная инфраструктура. В городе удалось создать эффективную транспортную систему, включающую основные магистрали, метро и городскую железную дорогу. Кроме того, на сегодняшний день проходит масштабное преобразование и изменение функционального назначения промышленных зон, подчеркнул он.