Париж, 29 декабря, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Французский политик, лидер оппозиционного движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза после постановления суда ЕС, согласно которому страна обязана платить семейные пособия семьям нелегальных иммигрантов.

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«Суд Евросоюза обязал Францию выплачивать семейные пособия семьям нелегалов. И однако же их присутствие во Франции незаконно… Напомним, что это право выше любого нашего национального права, в том числе конституции Франции! Когда мы выйдем из этого сумасшедшего дома?!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что единственным способом сохранить контроль над ситуацией является Frexit — выход Франции из Евросоюза. Филиппо также назвал лицемерами тех, кто осуждает описанную ситуацию, но не призывает к выходу Франции из ЕС.

Как передавало ИА Регнум, ранее Филиппо призывал Францию покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства. По его мнению, такой шаг необходимо сделать из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур». Филиппо напомнил, что об этом решении в Брюсселе объявили в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС прежде, чем тот разрушит французскую экономику.