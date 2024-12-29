Молдавия, 29 декабря, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Поставщик природного газа в Приднестровье компания «Тираспольтрансгаз» 29 декабря остановил подучу голубого топлива в 12 госучреждений, подконтрольных Кишинёву. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро по реинтеграции Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня компания «Тираспольтрансгаз» отключила от сети природного газа 12 государственных учреждений в населённых пунктах, расположенных в зоне безопасности, контролируемых конституционными властями», — сообщили в ведомстве.

Газ отключен в районе городов Дубоссары, Бендеры и в прилегающих районах. Под отключение попали четыре учебных учреждений, одно медицинское и два учреждения культуры, утверждает бюро. По его данным, газ отключен также в нескольких общественных зданиях Бендер, в том числе в территориальных подразделениях полиции и прокуратуры Молдавии.

Молдавские власти отслеживают ситуацию в регионе, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Молдавия задолжала «Газпрому» $709 млн. В сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что российский поставщик сократил суточный объем подачи газа в Молдавию на 30%. Несмотря на это, Кишинёв соглашается признать только часть долга, а оменно $9 млн.

Глава молдавского правительства Дорин Речан 28 ноября заявил, что Кишинёв не будет выполнять требования «Газпрома». Он обвинил Москву в том, что она пытается связать дальнейшие поставки с выплатой якобы несуществующего долга.

В Молдавии с середины декабря начало действовать чрезвычайное положение в связи с угрозой энергетического кризиса. В Приднестровье 11 декабря ввели на 30 дней чрезвычайное экономическое положение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 декабря заявила, что Кишинёв должен заплатить за поставки газа из России, а не сетовать на выдуманный шантаж со стороны России.

«Газпром» 28 декабря официально заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставку газа в Молдавию из-за выплаченного Кишинёвом долга. Ограничение будет действовать до тех пор, пока «Газпром» письменно не уведомит «Молдовагаз» об ином решении.