Анапа, Краснодарский край, 29 декабря, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В районе пляжа «Динамо» в Анапе произошел повторный выброс мазута. Об этом 29 декабря заявили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

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«Муниципалитет работает в районе пляжа «Динамо» в Анапе — утром тут обнаружили повторный выброс — пласт мазута», — говорится в публикации, канал также делится кадрами очистки побережья.

Сообщается, что в уборке мазута принимают участие 50 человек — сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений и муниципальных предприятий.

Как сообщало ИА Регнум, перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. При этом у одного из них оторвало носовую часть, а второй сел на мель. В результате этого произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938572" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Представители Ленинградского муниципального округа устраняют новый выброс мазута

В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. Позднее в этот же день в регион прибыла установка, которая предназначена для откачки мазута и других нефтепродуктов из затонувших танкеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 декабря заявил, что специалисты различных ведомств и волонтёры делают всё необходимое для минимизации последствий разлива топлива в Чёрном море. Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что угроза утечки мазута в акватории Чёрного моря сохраняется.