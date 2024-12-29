Баку, 29 декабря, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Власти Азербайджана выдвинули к России требования, в соответствии с которыми виновные в авиакатастрофе у казахстанского Актау должны быть наказаны. Об этом 29 декабря заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV.

AP/TASS

На вопрос журналиста телеканала о том, каковы у Баку ожидания и требования к Москве, Алиев ответил, что требования российской стороне уже были официально изложены 27 декабря. Он отметил, что одним из требований были извинения за то, что крушение самолёта произошло в воздушном пространстве России.

«В-третьих, она (российская сторона. — Прим. ред.) должна наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию государству Азербайджан и пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Это наши условия», — заявил Алиев.

Он отметил, что извинения российская сторона уже принесла 28 декабря. Требования Баку он назвал справедливыми и выразил надежду на то, что все они будут выполнены.

Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа возле аэропорта Актау произошла утром 25 декабря. Рядом с аэропортом казахстанского города разбился пассажирский самолёт рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. В живых остались 29 человек, в том числе двое членов экипажа.

В Казахстане началось расследование происшествия. Следственный комитет России в свою очередь возбудил уголовное дело. Азербайджанская сторона инициировала международное расследование авиакатастрофы.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Алиеву. Азербайджанский лидер заявил, что самолёт подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ. Путин принёс Алиеву извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Глава государства сообщил, что Грозный, Моздок и Владикавказ на момент прилёта борта из Баку подверглись атаке дронов ВСУ, которую отражали российские силы ПВО.

Алиев 29 декабря заявил, что летевший из Баку самолёт получил повреждения в результате обстрела с земли. Он подчеркнул, что специально воздушное судно никто не сбивал.