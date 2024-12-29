Баку, 29 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Власти Азербайджана с 1 января 2025 года ужесточат правила временного пребывания в стране для граждан России. Соответствующее постановление 29 декабря приняло правительство республики.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в РФ, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее гражданам РФ разрешалось находиться в республике в течение 180 дней в году.

Как передавало ИА Регнум, МИД Азербайджана анонсировал введение новых правил пребывания россиян в республике. Министерство объяснило это ужесточением правил пребывания в России для иностранцев, в том числе для азербайджанских граждан. Ведомство подчеркнуло, что Баку исходит из принципов паритета и взаимности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Азербайджана ужесточить правила пребывания граждан РФ в республики, отметила, что Баку вправе так поступать.

В России с 1 января срок временного пребывания в РФ сократили до 90 суток в течение года для иностранцев, которые въехали в страну без визы. При наличии визы время пребывания определяется этим документом.