Москва, 29 декабря, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Правила назначения пособий на новорождённых с 1 января 2025 будут упрощены — теперь они будут начисляться семьям, которые ранее получали социальные выплаты, автоматически. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Министерства труда России.

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«Единое пособие на новорождённого ребёнка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Кроме того, если семья уже получает выплаты, то пособие на новорождённого проактивно назначат в том же размере, в котором его начисляют для старших детей. Длительность выплат будет определяться сроком, на который ранее назначили пособия на старших, потом их можно продлить, подав заявление.

Министерство напомнило, что это изменение внесли по поручению президента РФ Владимира Путина. Единое пособие назначают от момента ожидания ребёнка до его 17-летия семьям, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Как передавало ИА Регнум, единое пособие на детей с 1 января 2025 года вырастет на 14,8%. Это произойдёт в связи с повышением прожиточного минимума. Размер максимального пособия на ребёнка в среднем будет более 17 тыс. рублей в месяц.

В 2025 году материнский капитал на первого ребёнка станет больше на 46 тыс. рублей и достигнет 677 тыс. рублей. Выплату на второго ребёнка вырастет на 61 тыс. рублей — до 894 тыс.