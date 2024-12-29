Москва, 29 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил шахматиста Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

Seshadri Sukumar/Zuma/TASS

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы», — гласит поздравительная телеграмма на сайте Кремля.

По словам главы государства, также отрадно осознавать, что весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены. Он пожелал шахматистам новых достижений и поздравил с наступающим Новым годом.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 18-летний Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук. Третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.

Пресс-секретарь президента РФ, являющийся также главой попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков отметил, что победа российских гроссмейстеров на чемпионате мира ещё раз показала, как сильна отечественная шахматная школа. Он выразил уверенность, что молодое поколение шахматистов ожидает большое будущее.