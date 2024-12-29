Тбилиси, 29 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Сотрудники грузинских правоохранительных органов задержали шесть человек в ходе протестной акции у здания парламента страны в центре Тбилиси, однако вскоре всех их отпустили. Об этом 29 декабря заявили журналистам в пресс-службе МВД Грузии.

Global Look Press/Karol Serewis/Keystone Press Agency

«Шесть человек были задержаны по административным правонарушениям», — рассказали в ведомстве, уточнив, что вскоре всех их освободили.

Протестная акция началась на проспекте Руставели после того, как экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула резиденцию главы республики. Стоявшие перед зданием резиденции манифестанты проводили её аплодисментами и пошли на проспект. Во время акции произошла потасовка между протестующими и правоохранителями, потребовавшими не перекрывать проезжую часть.

Как сообщало ИА Регнум, днём 29 декабря протестующие сторонники грузинской оппозиции ушли от дворца президента республики к зданию парламента, также перекрыв проходящий рядом с ним проспект Руставели. В ходе демонстрации они показывали «красные карточки» новому президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, который ранее был футболистом.

Ранее в этот же день Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии. Он произнёс слова торжественной клятвы, и затем прозвучал гимн Грузии.

Перед этим Зурабишвили пообещала покинуть резиденцию главы республики после церемонии инаугурации избранного президента страны. Она также заявила манифестантам, что продолжит оставаться главой республики.