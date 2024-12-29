Москва, 29 декабря, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил ряд законов, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. О важных нововведениях он сообщил 29 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников — в основном бюджетной сферы, а также повысится размер ряда социальных пособий и выплат», — написал Володин в Telegram-канале.

В следующем году в России по решению президента РФ Владимира Путина возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Также вступят в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства, в том числе начнёт действовать закон о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством иностранцев, которые таким образом хотят получить российское гражданство. Кроме того, будет сокращён срок временного пребывания в РФ для граждан других стран и им ограничат число сим-карт, которые можно регистрировать на своё имя.

«За 2024 год по инициативе депутатов принято 14 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией», — отметил глава Госдумы.

Кроме того, в следующем году ужесточат ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, в том числе будет введена уголовная ответственность в случае неоднократного нарушения. Также начнут действовать законы о доступности отдыха детей-инвалидов и об увеличении вдвое налоговых вычетов на второго и последующих детей.

Как передавало ИА Регнум, в России также с марта 2025 года изменится порядок поступления в высшие учебные заведения. Установлены сроки приёма абитуриентов на бюджетные и платные места. Пока вузы могут сами устанавливать сроки и этапы зачисления студентов.

Роскачество планирует в 2025 году ввести государственный стандарт для шаурмы. Норматив будет устанавливать состав продукта и способ его приготовления. Ведомство намерено держать на контроле приготовление этого вида уличной еды.