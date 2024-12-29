ДНР, 29 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Среди украинских военных, которые находятся в окружении в промзоне Курахово в Донецкой Народной Республике, царит паника. Об этом 29 декабря рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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«Группировка боевиков ВСУ в промзоне на данный момент находится в оперативном окружении. В их рядах царит паника», — процитировало Рогова «РИА Новости».

Город Курахово находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). ВСУ к настоящему моменту покинули позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 22 декабря заявил, что ВС России практически выбили ВСУ из центра Курахово. Когда город будет полностью свободен от украинской армии, прекратятся артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка.

Советник главы ДНР Ян Гагин 25 декабря заявил, что российские военные почти полностью освободили жилую зону Курахово. Он отметил, что ВС России осталось преодолеть последнее препятствие — занять территорию Кураховской ТЭЦ, превращённой украинскими формированиями в «неприступную крепость».

К настоящему моменту российские военные ведут зачистку территории ТЭЦ. Группировка ВСУ в Курахово полностью заблокирована.