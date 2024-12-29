Москва, 29 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Стойки «Живое общение» в метрополитене Москвы работают уже 10 лет, а их сотрудники на протяжении всего времени помогают пассажирам с их вопросами. Об этом 29 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Артем Житенев/ТАСС

«Сотрудники сервиса каждый день помогают пассажирам построить удобный маршрут, отвечают на разные вопросы — по навигации, достопримечательностям, правилам провоза багажа. Там можно купить сувенирную продукцию метро: одежду, канцтовары, тематические карты «Тройка», — написал в Telegram-канале градоначальник.

По его словам, сервис постоянно совершенствуют. В текущем году на всех стойках появились цифровые планшеты. На «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии (БКЛ) установили уникальную цифровую стойку «Живое общение» с аватаром чат-бота Александры, которая также готова ответить на вопросы пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, в текущем году стойки «Живое общение» появились ещё на двух станциях БКЛ — «Сокольники» и «Электрозаводская». С начала работы к сотрудникам обратились около 15 тыс. раз. Чаще всего пассажиры спрашивают на стойках «Живое общение» информацию о корректном маршруте, ближайших популярных местах, а также приобретают там сувенирную продукцию. Наибольшую популярность получили стойки на станциях «Александровский сад», «Павелецкая» и «Курская» Кольцевой линии, а также «Чкаловская» и «Хорошевская» БКЛ.