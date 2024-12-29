Киев, 29 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Мельдоний мог оказаться в крови украинского футболиста Михаила Мудрика из-за того, что ему вкололи взятые у коровы стволовые клетки. Об этом 29 декабря сообщил в своём подкасте украинский журналист Игорь Бурбас.

Global Look Press/Tom Weller/dpa

По его информации, Мудрик, находясь в расположении своей национальной команды, пожаловался врачу на лёгкий дискомфорт в колене, что оказалось последствиями старой травмы. Футболисту сделали инъекцию стволовыми клетками в колено для более быстрого восстановления.

«А материалы для сыворотки взяты из организма коровы. А в этой корове, в её организме, мог содержаться мельдоний», — предположил Бурбас.

Теперь Мудрику грозит дисквалификация на срок до четырёх лет, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре допинг-тест 23-летнего футболиста украинской сборной, крайнего нападающего «Челси» Мудрика оказался положительным. Мельдоний обнаружили в пробе «A», взятой в конце октября. Допинг-пробу «B» вскроют в ближайшие дни. Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан до 2031 года.

Мудрик со своей стороны заявил, что не нарушал антидопинговых правил. Футболист рассказал, что испытал шок, узнав о допинге в его пробе. Он согласился пройти проверку на полиграфе.