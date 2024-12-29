Хургада, Египет, 29 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Среди туристов, пострадавших от нападения акулы на курорте Марса-Алам в Египте, россиян не было. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщило генконсульство РФ в египетской Хургаде.

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«Погиб иностранный турист. Ещё один отдыхающий получил ранения. Россиян среди пострадавших не было», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Дипломаты при этом призвали граждан РФ быть бдительными при купании в Красном море и строго выполнять ограничения на купание, дайвинг и рыбалку, а также следовать указаниям береговой охраны по выходу на сушу.

Как передавало ИА Регнум, акула напала на туристов в Марса-Алам 29 декабря. Пострадавшего госпитализировали. Министерство окружающей среды Египта указало на то, что инцидент произошёл за пределами зоны, определённой для купания.