Каир, 29 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. На курорте Марса-Алам в Египте акула напала на туристов, в результате чего один человек погиб, другой пострадал. Об этом 29 декабря сообщило министерство окружающей среды республики.

Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

«Двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб», — говорится в публикации ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пострадавшего доставили в больницу. Ведомство подчеркнуло, что инцидент произошёл за пределами зоны, предназначенной для купания. Министерство проводит меры по выяснению причин трагедии. Район, где было нападение, закрыли для купания.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре акула оторвала часть ноги 61-летнему сёрферу около побережья острова Мауи на Гавайях. Ему помогли добраться до берега другие сёрферы. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

В сентябре туристка из Германии погибла после того, как на неё напала акула на Канарских островах. Женщина была на катамаране, она потеряла ногу в ходе атаки хищника и скончалась по дороге в больницу.