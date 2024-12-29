Москва, 29 декабря, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск могли бы приобрести в частную собственность Гренландию, Канаду, Великобританию и Панамский канал. Об этом 29 декабря написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х (ранее Twitter).

Global Look Press/Paul Hennessy/Keystone Press Agency

«Не понимаю, зачем США включать в свой состав Канаду, Гренландию и даже Британию, а также возвращать Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: пусть их просто приобретут Дональд Трамп и Илон Маск в частную собственность», — написал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Трамп потребовал, чтобы власти страны остановили нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков. В противном случае Канада может стать 51-м штатом США, пошутил он.

Спустя три недели, 22 декабря, Трамп заявил, что хочет вернуть США Панамский канал. Избранный американский президент заявил, что переданный в ХХ веке Панаме канал сегодня играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.

На следующий день он заявил, что Вашингтону «абсолютно необходимо» получить входящий в состав Дании остров Гренландия в своё владение. Трамп ранее неоднократно поднимал вопрос о Гренландии. Местные власти уже заявляли, что остров не продаётся.

Сын Трампа Эрик 24 декабря опубликовал в Х картинку, на которой избранный президент США «покупает» на Amazon Канаду, Гренландию и Панамский канал.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум отметил, что в Гренландии Трамп, вероятно, хотел бы разместить американские военные базы. Разговорами о покупке он старается создать более выгодную для США переговорную позицию.