Санкт-Петербург, 29 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 78 лет. Об этом 29 декабря сообщил мэр города Александр Беглов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Наша страна, Вооружённые силы Российской Федерации понесли большую утрату. Ушёл из жизни Герой Российской Федерации, моряк-подводник Владимир Юрьевич Терехов. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, товарищам. Владимир Юрьевич Терехов посвятил себя служению Родине в Военно-Морском Флоте», — приводит администрация города заявление Беглова.

Мэр города назвал Терехова талантливым командиром, служившим на военных кораблях в дальних походах. Он участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов, занимался подготовкой специалистов по обслуживанию морской техники.

По словам Беглова, военный был сильным и преданным Родине человеком, примером для молодого поколения.

Терехов родился 30 августа 1946 года, служить на флоте начал в 1964 году. С 1978 года офицер проходит службу в специальной воинской части Минобороны СССР и далее РФ.