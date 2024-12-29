Москва, 29 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 29 декабря провели телефонные переговоры, продолжив обсуждать вопросы, связанные с крушением пассажирского самолёта Embraer 190 в Актау. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Azamat Sarsenbayev/XinHua/Global Look Press

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолёта «Азербайджанских авиалиний», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в Актау разбился самолёт, на борту которого находились 67 человек. Принадлежавший «Азербайджанским авиалиниям» лайнер следовал из Баку в Грозный. В результате крушения погибли 38 человек, выжили в авиакатастрофе 29 человек.

Путин 28 декабря позвонил Алиеву и обсудил с ним вопросы, связанные с расследованием авиакатастрофы. Алиев заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве. Путин принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ. Он отметил, что Грозный, а также Владикавказ и Моздок в часы трагедии подверглись атаке украинских беспилотников, которую отражали силами противовоздушной обороны России.

Алиев 29 декабря заявил, что, согласно данным, полученным в ходе расследования, Embraer 190 был повреждён обстрелом с земли. Это произошло в районе Грозного. В результаты лайнер практически потерял управление. Он также отметил, что воздушное судно было сбито случайно.