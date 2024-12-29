Луганск, 29 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), поздравляя воспитанников Луганского республиканского дома ребёнка с Новым годом, устроили представление со спуском с крыши. Об этом 29 декабря сообщили в министерстве молодёжной политики Луганской Народной Республики.

Луганьмедиа

Активисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на альпинистском снаряжения спустились во двор и подарили детям подарки, а также невероятные эмоции, говорится в публикации. Студенты-спасатели проводят подобные мероприятия уже третий год подряд. Акция проходит в разных городах.

«Сегодня высадился очередной десант Дедов Морозов, а до этого мы проводили аналогичные мероприятия в детских больницах, поликлиниках и образовательных учреждениях города», — рассказал изданию заместитель председателя совета Луганского регионального отделения ВСКС Данил Миленин.

Он сообщил, что цель акции — поздравить детей, а также показать им мастерство при обращении с альпинистским снаряжением.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Брянской области временно размещённым там детям погибших героев спецоперации из Курской области вручили подарки от президента РФ Владимира Путина. Подарки от главы государства вручали Дед Мороз и Снегурочка. В регион направили 2743 набора для детей участников спецоперации. Также подарки с Кремлёвской ёлки вручают в ЛНР детям, которые были вынуждены покинуть свои дома в прифронтовых населённых пунктах.