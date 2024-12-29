Волноваха, ДНР, 29 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили посёлок Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что российские военные в течение суток нанесли удары по инфраструктуре аэродромов украинской арми и площадке запуска дронов. Кроме того, удары нанесены по скоплениям живой силы и военной техники украинских формирований в 137 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ оставили позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском. Как рассказал источник в российских силовых структурах, украинские формирования не выдержали натиска ВС РФ и комбинированных ударов.