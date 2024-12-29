Минск, 29 декабря, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Американские власти хотят нарастить дипломатическое присутствие в Белоруссии. Об этом 29 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Наталия Федосенко/ТАСС

Журналист ВГТРК Павел Зарубин попросил белорусского лидера прокомментировать призыв со стороны США к американским гражданам покинуть территорию Белоруссии.

«А мы не переживаем, у нас американцев практически нет. Но имейте в виду, они нас уже целый год просят увеличить штаты в посольстве. До сотни человек», — ответил Лукашенко.

Он признался, что не знал о заявлении со стороны Вашингтона.

«Но мы никого ж не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит нет. Но их 0,2 человека», — заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что западные спецслужбы планируют в Белоруссии дестабилизацию обстановки перед президентскими выборами.

Госдепартамент США 23 декабря призвал американских граждан воздержаться от поездок в Белоруссию, а тех, кто находится в стране, покинуть её. Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что в Белоруссии велика вероятность задержаний из-за возможных беспорядков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 декабря назвала заявление Госдепа провокацией для нагнетания напряжённости в Белоруссии. Она отметила, что подобные заявления Вашингтон делает в преддверии выборов в странах, которые ему не подчиняются.