Тбилиси, 29 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Участвующие в протестной акции в Тбилиси сторонники грузинской оппозиции ушли от дворца президента республики к зданию грузинского парламента и перекрыли проходящий рядом с ним проспект Руставели.

Александр Патрин/ТАСС

По информации «РИА Новости», затем часть манифестантов осталась около президентского дворца, а другие демонстранты переместились к находящемуся рядом зданию парламента, перекрыв проспект Руставели.

Уточняется, что участники протестных акций показывают «красные карточки» новому президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, который ранее был футболистом. При этом в месте проведения акции сохраняется в целом спокойная обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 декабря Кавелашвили в ходе церемонии инаугурации принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии. В честь этого события был распечатан специальный экземпляр Конституции Грузии, который теперь будет храниться в музее законодательного органа.

Экс-президент республики Саломе Зурабишвили, которая накануне заявила, что не намерена покидать резиденцию президента Грузии и хочет провести в здании ночь перед церемонией инаугурации своего преемника, утром 29 октября пообещала покинуть президентскую резиденцию в Тбилиси. При этом она заявила, что продолжает считать себя президентом Грузии, и затем ушла из резиденции.

Ранее в этот же день спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Кавелашвили после церемонии инаугурации начнёт работать в президентском дворце, несмотря на протесты экс-главы страны. Он добавил, что здание резиденции принадлежит грузинскому народу и президенту страны.