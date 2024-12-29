Дамаск, 29 декабря, 2024, 14:41 — ИА Регнум. У Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Об этом 29 декабря заявил лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya.

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Он также подчеркнул, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула Сирию в ущерб отношениям двух стран.

«Россия — вторая самая сильная держава в мире, она имеет большое значение. Мы стремимся к выстраиванию сбалансированных отношений со всеми», — добавил Ахмед аш-Шараа.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, потому что они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти страны «дают России возможность» пересмотреть отношения с народом Сирии. Глава МИД Турции Хакан Фидан 21 декабря отметил, что судьбу баз армии России в Сирии должен решать народ республики.