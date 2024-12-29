Донецк, 29 декабря, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Армия России взяла штурмом административные здания теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 декабря рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Алексей Коновалов/ТАСС

Как отметил Рогов, российские войска продвинулись в западном направлении более чем на 4 км и закрепились на новых позициях, в результате чего в рядах украинских формированиях наблюдается паника.

«В результате штурмовых действий значительная часть территории ТЭС уже под нашим контролем, включая административные здания станции», — процитировало его слова «РИА Новости».

Глава комиссии ОП уточнил, бои за Курахово продолжаются и украинские боевики отступают, однако ожесточённо огрызаются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября в силовых структурах рассказали, что российские войска начали зачистку территории Кураховской ТЭС. Отмечалось, что группировка украинской армии в городе полностью заблокирована.

Советник главы ДНР Ян Гагин 25 декабря сообщил, что ВС РФ почти полностью освободили от противника жилую зону в Курахово. Он уточнил, что украинские формирования остались только в Кураховской ТЭС, которую они превратили в неприступную крепость.

Глава ДНР Денис Пушилин 22 декабря рассказал, что российские военные практически выбили украинскую армию из центра Курахово. Он добавил, что полное освобождение города сделает невозможными артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка, которые раньше оттуда вели ВСУ.