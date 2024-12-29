Москва, 29 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Утром 29 декабря на Солнце была зафиксирована вспышка мощнейшего балла Х. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

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«Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события — X1.1», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Уточняется, что рост активности Солнца наблюдается уже около недели и за этот период количество солнечных вспышек возросло почти в два раза, однако до наиболее высокого уровня они дошли только сейчас.

В лаборатории добавили, что вспышка произошла в области возможного воздействия на Землю и массы выбросов от неё с умеренными магнитными бурям могут достигнуть Земли в период с 31 декабря на 1 января.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря произошли две солнечные вспышки высшего класса Х и М. Всего в этот день на Солнце было зафиксировано восемь вспышек, большинство из них среднего класса С.

В середине ноября учёные зарегистрировали мощную вспышку на Солнце ― в диапазоне класса M, но близко к высочайшему классу (Х). её продолжительность составила 31 минуту.

В Институте прикладной геофизики 6 ноября сообщили, что учёными была зарегистрирована на Солнце вторая с начала месяца вспышку высочайшего класса X. Её продолжительность составляла 32 минуты.