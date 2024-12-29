Москва, 29 декабря, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Российское правительство утвердило постановление о создании в стране Национального словарного фонда. Текст документа опубликован на сайте кабмина.

«В России будет создана федеральная государственная информационная система «Национальный словарный фонд», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Назначение нового цифрового ресурса заключается в повышении уровня общей грамотности граждан, в защите, сохранении, распространении и развитии русского языка, поддержке русскоязычной среды в других странах.

Словарный фонд будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, которые зафиксированы в нормативных словарях и словарях, содержащих сведения о развитии норм русского литературного языка.

Национальный словарный фонд будет состоять из пяти модулей. В первом будет содержаться базовая информация о слове — написание, произношение, ударение, значение, изменение по грамматическим признакам.

Второй поможет в подборке синонимов и антонимом. В него включат данные о происхождении слова и фразеологизмах, в которые оно входит, о морфемной структуре слова и специфике его употребления в разговорной речи.

Третий модуль будет содержать словарные статьи исторических словарей разных типов и времени создания — от древнерусского периода до наших дней. Это позволит проследить изменения языковых норм в ходе их исторического развития.

Четвёртый модуль предназначен для просмотра словарных статей в выбранных словарях.

Пятый позволит провести сравнения словарных статей в словарях по выбранным параметрам — значение слова, произношение и нормы ударения, написание, сочетаемость с другими словами, устойчивое сочетание слов. Благодаря этому пользователи смогут проследить динамику изменения норм русского литературного языка.

Отмечается, что создание Национального словарного фонда позволит получить полноценное представление об актуальном состоянии русского языка с учётом культурно-языковых потребностей общества. Содержащаяся в нём информация будет обновляться как минимум каждые пять лет.

«Данные будут общедоступными и бесплатными для всех», — отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал закон о создании Национального словарного фонда. В ноябре глава государства сообщил, что фонд начнёт работать уже в 2025 году.

Путин назвал электронную базу крайне востребованной. Она необходима для формирования официального источника знаний о канонических нормах и правилах современного русского литературного языка, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин подписал указ об образовании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В его задачи входят подготовка предложений по вопросам основных направлений поддержки русского языка и языков народов России. Одна из целей создания совета — продвигать и укреплять позиции русского языка в мире. Другой его задачей является обеспечение прав россиян на использование этих языков за рубежом.