Волноваха, ДНР, 29 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Российские военные освободили посёлок Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 декабря сообщило Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

За минувшие сутки бойцы группировки «Центра» нанесли поражение украинской армии в районах Красноармейска, Дзержинска, посёлка Шевченко, сёл Заря, Воздвиженка, Даченское, Новооленовка и Песчаное. ВС РФ отразили 11 контратак вооружённых формирований ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что российские военные в течение суток нанесли удары по инфраструктуре аэродромов украинской арми и площадке запуска дронов. Кроме того, удары нанесены по скоплениям живой силы и военной техники украинских формирований в 137 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ оставили позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском. Как рассказал источник в российских силовых структурах, украинские формирования не выдержали натиска ВС РФ и комбинированных ударов.