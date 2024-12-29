Москва, 29 декабря, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам о законах, которые вступают в силу с 1 января. Соответствующую публикацию он разместил в своём Telegram-канале.

Олег Елков/ТАСС

«С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников — в основном бюджетной сферы, а также повысится размер ряда социальных пособий и выплат», — написал Володин.

Также с 1 января ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. По словам председателя Госдумы, за неоднократное нарушение действующих ограничений будет грозить уголовная ответственность.

«Вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на своё имя. За 2024 год по инициативе депутатов принято 14 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией», — рассказал Володин.

Подчёркивается, что с 1 января вступает закон, который упрощает получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим единое пособие, не придётся повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребёнка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период.

Также по новому закону налоговый вычет увеличится в два раза на второго и последующих детей. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты на детей, увеличен до 450 тыс. рублей.

Супруги погибших от боевых травм военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, если они имеют право на пенсию по потере кормильца и воспитывают детей до 23 лет, смогут получать эту пенсию вне зависимости от того, трудоустроены они или нет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. В список экстремистов теперь могут включать граждан, подозреваемых или признанных виновными в преступлениях, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.