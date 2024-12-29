Москва, 29 декабря, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Передача Дании второй партии истребителей F-16 Украине лишь провоцирует эскалацию конфликта. Об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, её покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта», — процитировало её «РИА Новости».

По его словам, подобные шаги западного государства вынуждают Россию принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности государства, включая военно-технические решения.

Глава МИД РФ напомнил, что любое оружие, поставленное западными странами Киеву, становится законной целью для российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Дании вторую партию F-16. Он не стал раскрывать, сколько именно было передано истребителей. Копенгаген ранее сообщил, что в первой партии самолётов было шесть единиц, во второй партии датчане обещали прислать ещё 13.

Заслуженный военный лётчик, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум указал, что в Европе создали коалицию по отправке F-16 Украине, их поставляет только Дания. По его мнению, это связано с тем, что в стране ранее наладили производство истребителей, там же их обслуживают, ремонтируют и хранят.

Лавров ранее уже отмечал, что F-16 способны нести ядерные заряды и российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый такой истребитель под доставку ядерных вооружений. По словам министра, сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.