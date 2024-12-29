Белград, 29 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Новейший российский гиперзвуковой баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник» стал наиболее мощным конвенциональным (не запрещённым никакими конвенциями) оружием в мире. Такое мнение 28 декабря высказал военный аналитик Драко Боснич в статье для портала InfoBRICS.

ИА Регнум

«В сочетании со скоростью и манёвренностью «Орешник» — самое мощное конвенциональное оружие из когда-либо созданных», — написал он.

Эксперт отметил, что эти параметры делают почти невозможным отслеживание и перехват новой российской гиперзвуковой ракеты, которая также летит по непредсказуемой траектории, в отличие от традиционных баллистических ракет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря немецкое издание Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ написало, что Германия фактически беззащитна перед российскими ракетами «Орешник». Отмечалось, что это оружие отличается манёвренностью при высокой скорости приближения и многозарядностью боеголовки.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Москва может в случае необходимости вновь применить комплекс «Орешник» в ответ на обстрелы её территории. Глава государства добавил, что российская сторона не будет спешить с таким решением.

Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.