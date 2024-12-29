Сеул, 29 декабря, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Южнокорейский город Муан, в котором разбился пассажирский самолёт, объявлен особой зоной бедствия. Об этом заявил 29 декабря исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок.

AP/TASS/Cho Nam-soo

«Чхве выразил глубокие соболезнования членам семей погибших и пообещал оказать им всю возможную государственную помощь», — говорится в заявлении, которое цитирует агентство Yonhap.

По последним данным, 151 человек погиб, двое членов экипажа выжили и были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Всего на борту авиакомпании Jeju Air находился 181 человек. Отмечается, что работы по извлечению тел погибших продолжаются, а на территории аэропорта создан временный морг для захоронения тел.

«После столкновения со стеной пассажиры были выброшены из самолёта. Шансы на выживание крайне малы», — передаёт издание слова представителя пожарной службы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря пассажирский самолёт врезался в стену ограждения во время посадки. Пожар, возникший при столкновении самолёта с ограждением, удалось ликвидировать.

Агентство Yonhap также передало слова специалистов экстренных служб о том, что посадочные механизмы авиалайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

Посольство России в Сеуле 29 декабря выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.