Москва, 29 декабря, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым ход расследования авиакатастрофы в Актау. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан», — указано в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин заверил, что с российской стороны работу проводят наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК, специализирующиеся на авиапроисшествиях. Они используют передовую криминалистическую технику.

Правоохранители намерены установить все причины и обстоятельства крушения лайнера. В ведомстве подчеркнули, что в ходе разговора стороны определили первостепенные задачи для совместного расследования и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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