ДНР, 29 декабря, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали зачистку территории теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 декабря рассказали в силовых структурах.

ИА Регнум

«Начали зачищать Кураховскую ТЭС», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что группировка украинских формирований в городе полностью заблокирована.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы ДНР Ян Гагин 25 декабря рассказал, что российские военные почти полностью освободили от украинских боевиков жилую зону в Курахово. По его словам, противник остался только в Кураховской ТЭС, которую он превратил в неприступную крепость.

Глава ДНР Денис Пушилин 22 декабря заявил, что армия России практически выбила украинские формирования из центра Курахово. По его словам, полное освобождение города сделает невозможными артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка.