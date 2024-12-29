Нью-Йорк, США, 29 декабря, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Комиссар полиции Джессика Тиш отстранила от должностей десятки полицейских с руководящих позиций после сексуального скандала. Об этом 28 декабря заявила газета New York Post со ссылкой на источник.

Global look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire Начальник департамента полиции Джеффри Мэддри

Отмечается, что серия увольнений началась после инцидента, связанного с сексуальными домогательствами начальника департамента полиции Джеффри Мэддри к лейтенанту Куатише Эппс, которой выплачивались сверхурочные (более $400 тыс. за год) за нежелательную интимную близость.

«Тиш настроена серьёзно. Она наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло», — сообщил собеседник издания.

ny1.com Лейтенант Куатише Эппс

Из материала следует, что эти меры были предприняты из-за «отсутствия надзора» со стороны бюро внутренних дел (IAB). Таким образом, ещё 12 глав IAB сослали в отдаленные полицейские участки по всему городу, говорится в публикации.

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