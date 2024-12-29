Тбилиси, 29 декабря, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала покинуть президентскую резиденцию в Тбилиси после церемонии инаугурации избранного главы республики Михаила Кавелашвили.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Саломе Зурабишвили

В ходе митинга Зурабишвили заявила своим сторонникам, что продолжит оставаться президентом республики.

«Я отсюда выйду к вам, к народу, и буду с вами…» — сказала она. Зурабишвили также назвала «пародией» церемонию инаугурации избранного главы республики.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря Зурабишвили заявила, что не намерена покидать резиденцию президента Грузии и хочет провести в здании ночь перед церемонией инаугурации своего преемника. Она также пообещала сообщить сторонникам о своих планах на ближайшие дни. Ранее в этот же день Зурабишвили присоединилась к живой цепи, в которую встали сторонники прозападных оппозиционных партий на протестной акции в Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 29 декабря рассказал, что Кавелашвили после церемонии инаугурации начнёт работать в президентском дворце, несмотря на протесты Зурабишвили. Он подчеркнул, что здание резиденции принадлежит грузинскому народу и главе республики.

Полномочия действующего главы республики заканчиваются 29 декабря. В этот день пройдёт инаугурация избранного президента Грузии. Зурабишвили отказывается покидать этот пост, потому что не признаёт итоги состоявшихся в октябре выборов в парламент и выборы нового президента.