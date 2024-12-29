СМИ: Турция и Германия поссорились из-за рецепта приготовления кебаба
Telegraph: ФРГ и Турция поссорились из-за разных стандартов приготовления кебаба
Анкара, 29 декабря, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Отношения Германии и Турции испортились из-за разницы в стандартах приготовления донер-кебаба. Об этом в воскресенье, 29 декабря, пишет издание The Telegraph.
«Если Брюссель встанет на сторону Анкары, которая может подать заявку на получение статуса, несмотря на то, что она полноправный член ЕС, немецкие донеры должны будут начать готовить блюда в соответствии с турецкими стандартами или полностью изменить название», — говорится в статье.
В апреле Анкара подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Евросоюзе, что даст ему такую же защиту бренда, как французскому шампанскому или неаполитанской пицце. Турция считает, что оригинальный донер должен быть приготовлен только из замаринованного в йогурте и зелени мяса курицы, баранины или говядины из коровы не старше 18 месяцев. При этом само мясо должно быть нарезано строго горизонтально толщиной от 3 до 5 мм.
«Попытка Турции добиться юридической защиты для оригинального донера может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии», — отмечается в публикации.
Также подчёркивается, что в Германии ежегодно продают более миллиарда донеров.
Если сторонам не удастся достичь соглашения, спор разрешит Еврокомиссия. В случае выбора позиции Турции в Европе популярный фастфуд должен будет выпускаться под другим названием.
Как передавало ИА Регнум 24 декабря, Роскачество при разработке проекта государственного стандарта (ГОСТ) для мясного донера внесло два название продукта — «шаурма» и «шаверма». В документе говорится, что для приготовления шаурмы (шавермы) можно использовать говядину, свинину, баранину, козлятину, мясо кур или индейки. В составе блюда также предполагается использовать пшеничные лепёшки, лаваши, питы, соусы, свежие и маринованные овощи, картофель и зелень. Также норматив предусматривает санитарные требования к производству продукта.