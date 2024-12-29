Анкара, 29 декабря, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Отношения Германии и Турции испортились из-за разницы в стандартах приготовления донер-кебаба. Об этом в воскресенье, 29 декабря, пишет издание The Telegraph.

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«Если Брюссель встанет на сторону Анкары, которая может подать заявку на получение статуса, несмотря на то, что она полноправный член ЕС, немецкие донеры должны будут начать готовить блюда в соответствии с турецкими стандартами или полностью изменить название», — говорится в статье.

В апреле Анкара подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Евросоюзе, что даст ему такую же защиту бренда, как французскому шампанскому или неаполитанской пицце. Турция считает, что оригинальный донер должен быть приготовлен только из замаринованного в йогурте и зелени мяса курицы, баранины или говядины из коровы не старше 18 месяцев. При этом само мясо должно быть нарезано строго горизонтально толщиной от 3 до 5 мм.

«Попытка Турции добиться юридической защиты для оригинального донера может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии», — отмечается в публикации.

Также подчёркивается, что в Германии ежегодно продают более миллиарда донеров.

Если сторонам не удастся достичь соглашения, спор разрешит Еврокомиссия. В случае выбора позиции Турции в Европе популярный фастфуд должен будет выпускаться под другим названием.

Как передавало ИА Регнум 24 декабря, Роскачество при разработке проекта государственного стандарта (ГОСТ) для мясного донера внесло два название продукта — «шаурма» и «шаверма». В документе говорится, что для приготовления шаурмы (шавермы) можно использовать говядину, свинину, баранину, козлятину, мясо кур или индейки. В составе блюда также предполагается использовать пшеничные лепёшки, лаваши, питы, соусы, свежие и маринованные овощи, картофель и зелень. Также норматив предусматривает санитарные требования к производству продукта.