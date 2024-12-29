Вашингтон, 29 декабря, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск счёл интересным сообщение о том, что Россия к 2035 году намеревается доставить на Луну атомную электростанцию (АЭС).

Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press Илон Маск

«Интересно», — написал предприниматель, прокомментировав соответствующий пост в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее телеканал RT со ссылкой на данные госкорпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия в период с 2033 по 2035 год может отправить на Луну свою ядерную установку.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября советник главы «Роскосмоса» Олег Горшков заявил, что отправка российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия средств на сверхтяжёлую ракету-носитель.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов 22 ноября рассказал, что полёт к Луне в рамках нового маршрута станции «Луна-26» займёт 22 дня. Он уточнил, что станция будет добираться к естественному спутнику Земли, используя вначале околоземную орбиту, а после — окололунную.

Борисов в середине августа высказал мнение, что промышленное освоение ресурсов Луны станет возможным после 2040-х годов. Глава госкорпорации напомнил, что в числе полезных ископаемых на Луне присутствуют в значительных количествах редкоземельные металлы и гелий.