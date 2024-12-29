Тбилиси, 29 декабря, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили после церемонии инаугурации будет работать в президентском дворце, несмотря на протесты действующей главы республики Саломе Зурабишвили. Об этом 29 декабря рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Zhong Zhong/XinHua/Global Look Press Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили

«Конечно же, [Кавелашвили начнёт работать] на площади Орбелиани. Это здание Зурабишвили не досталось по наследству. Оно принадлежит грузинскому народу и его президенту», — заявил он на брифинге, отвечая на советующий вопрос.

Папуашвили уточнил, что после принесения Кавелашвили клятвы в ходе церемонии инаугурации Зурабишвили перестанет быть президентом Грузии.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря Зурабишвили заявила, что не собирается покидать резиденцию президента Грузии и решила провести в здании ночь перед инаугурацией своего преемника. Она также призвала своих сторонников за час до церемонии инаугурации избранного президента прийти к зданию резиденции, где она хочет сообщить о планах на этот и последующие дни.

Ранее в этот же день Зурабишвили присоединилась к живой цепи, которую выстроили сторонники прозападных оппозиционных партий в ходе протестной акции в Тбилиси.

Полномочия действующего президента Грузии заканчиваются 29 декабря. В этот день пройдёт инаугурация избранного президента. Зурабишвили отказывается покидать пост, потому что не признаёт итоги состоявшихся в октябре парламентских выборов и выборы нового президента.

Пресс-служба парламента Грузии накануне сообщила, что инаугурация Кавелашвили состоится 29 декабря в 11:00 (10:00 мск) и приглашения на неё получили 300 выборщиков. Также на церемонию пригласили глав конституционного и верховного судов, ЦИК республики, председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, а также членов правительства Грузии и других высших должностных лиц.