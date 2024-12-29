Краснодар, 29 декабря, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший на овощебазе в посёлке Агроном в Краснодарском крае. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«Сотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае. В посёлке Агроном на 1000 «квадратах» горит складское помещение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в работах по ликвидации возгорания принимают участие 54 специалиста и задействовано 16 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 декабря в торговом центре «Нора» на проспекте Андропова в Москве из-за возгорания была проведена эвакуация. Отмечалось, что пожар, предположительно, вспыхнул в магазине бытовой техники на втором этаже.

Ранее, 24 декабря, на территории животноводческого комплекса в Малореченском произошло возгорание в доме для временного проживания рабочих, где в тот момент находились 39 человек. В ходе тушения пожара в бараке были найдены тела шестерых мужчин.