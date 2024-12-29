Дублин, 29 декабря, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Странам Европейского союза и НАТО нужно провести референдумы, чтобы выяснить, как их граждане относятся к поддержке Украины. С таким предложением 29 декабря выступил ирландский журналист Чей Боуз.

Известия/Тарас Петренко

«Если ЕС и НАТО так одержимы демократией и свободой, почему мы не проводим общенациональные референдумы в каждом государстве, состоящем в них?» — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Боуз отметил, что главный вопрос на таком референдуме должен касаться возможности продолжения оказания Западом помощи Киеву и финансирования украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря информационный портал Pronews сообщил, что греческие власти решили передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в количестве 24 штук. При этом Афины отказываются поставлять Киеву более современные системы С-300 и ракеты Patriot, постоянно игнорируя просьбы союзников об этом.

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу в начале ноября заявлял, что Запад может полностью сократить военную помощь Украине в 2025 году. Эксперт также отмечал, что на этом фоне тема мирных переговоров будет актуальной в первом полугодии следующего года.

Президент России Владимир Путин ещё в марте подчёркивал, что никакое западное оружие не способно изменить ход спецоперации, а его поставки Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал на то, что поставки вооружений киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.