Пхеньян, 29 декабря, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики намерены проводить «сверхжёсткую ответную стратегию» в отношении США. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщило 29 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын

«В заключительной речи освещена сверхжёсткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения её безопасности», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также указал на то, что США — это наиболее реакционное государство, считающее антикоммунизм своей постоянной государственной политикой. Для властей КНДР стал ясен чёткий алгоритм ответных действий, когда альянс США, Японии и Южной Кореи «расширился как агрессивный ядерный военный блок», добавил он.

В штаб-квартире ЦК партии 23–27 декабря состоялось расширенное заседание XI пленума восьмого созыва. В ходе него подводились итоги 2024 года и прошло обсуждение планов партийной и государственной работы на 2025 год. Лидер КНДР выступил с речью на заседании.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Ким Чен Ын заявил, что осложнившаяся чрезвычайная обстановка на Корейском полуострове может обернуться «самой разрушительной термоядерной войной». Он отметил, что США и КНДР никогда не находились в такой опасной и острой конфронтации в регионе.

Специальный помощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер 23 ноября отметила, что для Вашингтона будет «серьёзным вызовом» усиление сотрудничества между Россией и КНДР.

Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 18 декабря рассказал о попытках США создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) аналог НАТО в Азии. По его словам, для этого в азиатском регионе развернута группировка войск численностью приблизительно 400 тыс. военнослужащих.