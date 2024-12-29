Ким Чен Ын заявил о «сверхжёсткой» ответной политике КНДР в отношении США
Пхеньян, 29 декабря, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики намерены проводить «сверхжёсткую ответную стратегию» в отношении США. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщило 29 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В заключительной речи освещена сверхжёсткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения её безопасности», — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын также указал на то, что США — это наиболее реакционное государство, считающее антикоммунизм своей постоянной государственной политикой. Для властей КНДР стал ясен чёткий алгоритм ответных действий, когда альянс США, Японии и Южной Кореи «расширился как агрессивный ядерный военный блок», добавил он.
В штаб-квартире ЦК партии 23–27 декабря состоялось расширенное заседание XI пленума восьмого созыва. В ходе него подводились итоги 2024 года и прошло обсуждение планов партийной и государственной работы на 2025 год. Лидер КНДР выступил с речью на заседании.
Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Ким Чен Ын заявил, что осложнившаяся чрезвычайная обстановка на Корейском полуострове может обернуться «самой разрушительной термоядерной войной». Он отметил, что США и КНДР никогда не находились в такой опасной и острой конфронтации в регионе.
Специальный помощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер 23 ноября отметила, что для Вашингтона будет «серьёзным вызовом» усиление сотрудничества между Россией и КНДР.
Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 18 декабря рассказал о попытках США создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) аналог НАТО в Азии. По его словам, для этого в азиатском регионе развернута группировка войск численностью приблизительно 400 тыс. военнослужащих.