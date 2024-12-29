Сеул, 29 декабря, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании Jeju Air Flight, рейс 7C2216, прибывший из Бангкока (Таиланд) в международный аэропорт Муан в Южной Корее, отклонился от взлетно-посадочной полосы при посадке и врезался во внешнюю стену ограждения. Об этом 29 декабря сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Трагедия произошла утром, в 09:07 по местному времени (03:07 мск), на борту самолёта находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, погибли 28 человек, двоих удалось спасти. Пожар, возникший при столкновении самолёта с ограждением, удалось ликвидировать. На месте идут поисково-спасательные работы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938456" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Авиакатастрофа в Южной Корее

Момент крушения самолёта Boeing 737 показали по телеканалам Южной Кореи. Можно увидеть, как авиаборт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предварительной причиной авиакатастрофы в международном аэропорту Муан в Южной Корее назван отказ посадочных механизмов из-за столкновения со стаей птиц.