Вашингтон, 29 декабря, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Первый российский полк с зенитно-ракетными комплексами С-500 «Прометей» угрожает ВВС НАТО. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

«Система С-400 способна перехватывать баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности, система С-500 способна поражать цели на гораздо более высоких скоростях и высотах и ​​считается способной поражать спутники, космические летательные аппараты и межконтинентальные баллистические ракеты. Сочетание этой возможности с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всём мире. Очень большой радиус действия системы позволяет ей представлять серьёзную угрозу для средств повышения боеготовности, таких как заправщики и AEW&C (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. — Прим. ред.), которые жизненно важны для функционирования Военно-воздушных сил НАТО», — отмечает издание.

По мнению авторов статьи, новая система ПВО разрабатывалась Россией не как замена какой-либо уже существующей системе, а, скорее, как новый уровень в системе ПВО. Отмечается, что системы С-500 способны поражать цели на расстоянии до 600 километров, в то время как американские системы THAAD и Patriot поражают цели на расстоянии до 200 км.

Авторы публикации подчеркнули, что создание полка, оснащённого С-500, стало важной вехой в планах по развертыванию Россией современных космических средств ведения боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в России завершают формирование первого полка с новой системой С-500.

Ранее занимавший пост министра обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», разработанный АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», поступил в серийное производство в 2021 году. Осенью того же года боевые машины появились на вооружении ВС России. Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года журналисты китайского издания Sohu назвали российский ЗРК С-500 новым щитом в будущем воздушно-космической обороны России. Авторы материала отметили, что «Прометей» может не только перехватывать сверхзвуковые крылатые и баллистические ракеты и другие цели, но и создавать угрозу для низкоорбитальных спутников и других летательных аппаратов.