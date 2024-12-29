Вашингтон, 29 декабря, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден сожалеет, что принял решение покинуть президентскую гонку 2024 года, и считает, что смог бы победить соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post (WP).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как отмечается в статье, такое мнение действующий американский лидер выразил в частных беседах со своими приближёнными.

«Байден и некоторые из его помощников по-прежнему считают, что ему следовало остаться в гонке, несмотря на неровное выступление на дебатах и ​​низкие показатели опросов, которые побудили демократов оказать на него давление, чтобы он отказался от участия. Байден и эти помощники в последние дни говорили людям, что он мог бы победить Трампа», — пишет газета, ссылаясь на источники.

Вместе с этим Байден сетовал, что за время нахождения в Белом доме ему не удалось преодолеть раскол в американском обществе, который, по его мнению, только усилится в новый срок Трампа, утверждает WP.

По мнению авторов статьи, стиль руководства Байдена периодически не соответствовал реалиям политики. Так, отмечает газета, ряд демократов указывали на слабые позиции президента в начале его предвыборной кампании.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Байден заявил, что не будет участвовать в президентских выборах. Он также заявил о полной поддержке в качестве кандидата от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис.

5 ноября на 60-х президентских выборах победу одержал Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Харрис набрала 48% голосов.

6 ноября действующий глава государства позвонил Трампу и поздравил его с победой. Он заверил республиканца, что передача власти будет гладкой, и пригласил его на встречу в Белый дом.

В конце ноября Байден и Трамп подписали меморандум, официально запускающий процесс передачи власти. Он включает в себя бюджетные средства, доступ к правительственным учреждениям, а также возможность проводить брифинги с действующими чиновниками.