Москва, 29 декабря, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал скандал с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном, которого выгнали с чемпионата мира по шахматам из-за несоблюдения дресс-кода. Об этом 29 декабря сообщает «Коммерсант».

(сс)zoosnow Шахматы

Во время чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Нью-Йорке, арбитры выгнали лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена за то, что он пришёл на соревнования в джинсах, а не в брюках. Организаторы потребовали от норвежца под угрозой дисквалификации привести свой внешний вид в соответствие с дресс-кодом, но Карлсен отказался и сам покинул турнир в знак протеста.

Лавров признался, что в шахматы не играет, но интересуется данной темой. По мнению Лаврова, ситуация на чемпионате мира «вызывает изумление, если не остолбенение».

«Тогда уж и (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило»,— добавил глава российского МИД.

Глава киевского режима Владимир Зеленский с самого начала российской специальной военной операции на Украине везде ходит в одежде, стилизованной под военную. Деловым дресс-кодом Зеленский пренебрегает, в том числе на мероприятиях самого высокого уровня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российского гроссмейстера Яна Непомнящего оштрафовали на $200 за несоответствующий дресс-код на чемпионе мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке.