Белгород, 29 декабря, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Житель села Безымено Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом ночью 29 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мирный житель ранен при атаке вражеского беспилотника по движущемуся автомобилю. Инцидент произошёл в районе села Безымено Грайворонского округа. В результате сброса взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы. Его госпитализировали попутным транспортом в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания всей необходимой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу Белгорода, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что как минимум восемь мирных жителей пострадали в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атак со стороны ВСУ за сутки, 28 декабря.

27 декабря Гладков рассказал, что трое мирных жителей были ранены при атаках украинских дронов по автомобилям в регионе. Он уточнил, что всех пострадавших доставили в медучреждения.

За день до этого украинские беспилотники нанесли удар по двум автомобилям в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате этого получил ранения один боец самообороны.