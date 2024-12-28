Москва, 29 декабря, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ объявило минимальное количество баллов, которое необходимо набрать в 2025/2026 учебном году на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Согласно приказу, минимальные баллы для выпускников 2025/2026 учебного года:

по русскому языку — 42;

по математике — 39;

по физике — 39;

по обществознанию — 42;

по истории — 35;

по информатике — 44;

по иностранному языку — 30;

по литературе — 40;

по биологии — 39;

по географии — 40;

по химии — 39.

Помимо этого, свой перечень требуемых баллов опубликовало Минобрнауки. Так, студентам необходимо будет набрать на ЕГЭ 40 баллов по русскому языку, 40 — по математике профильного уровня, 39 — по физике, 45 — по обществознанию, 36 — по истории, 44 — по информатике, 30 — по иностранному языку, 40 — по литературе, 39 — по биологии, 40 — по географии, 39 — по химии.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря Минобрнауки РФ поддержало законопроект, позволяющий выпускнику колледжа поступать в вуз без ЕГЭ исключительно на схожую специальность. Отмечалось, что подобный закон будет запрещать упрощённый переход, например, на специальность «лечебное дело» или «биотехнологии» для тех выпускников, которые освоили «сервис и туризм» по результатам вступительных испытаний и обучения. Согласно данным министерства, число таких абитуриентов выросло почти в полтора раза с 2020 года — с 132 844 человек до 197 932.

24 декабря депутаты Госдумы предложили разрешить получившим среднее профессиональное образование абитуриентам поступать в вузы по внутренним экзаменам только по тем программам и профилям, которые совпадают с пройденными в колледже. Отмечается, что соответствующие изменения предлагается внести в качестве поправок к статье 70 закона «Об образовании в РФ».

Кроме того, заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ профессор Александр Цыганов в разговоре с ИА Регнум заявил, что данный законопроект упорядочит процедуру поступления в вузы, чтобы исключить лазейки с ЕГЭ.