В России расширили доступность бесплатных социальных услуг для граждан
Москва, 29 декабря, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило перечень доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости. Постановление об этом опубликовано на сайте правовой информации.
«Порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия. В частности, существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости», — отмечается в постановлении правительства.
Как пояснили в Минтруде, в рамках постановления предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта.
«В состав семьи при расчете доходов будут включаться только заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети заявителя или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно», — сказано на сайте Минтруда.
Отмечается, что порядок учёта теперь будет аналогичным, как при назначении единого пособия. Вместе с этим, отметили в министерстве, было изменёно условие по расчету среднедушевого дохода семьи. Нововведения теперь предполагают учёт только заявителя и его супруга, несовершеннолетних детей и обучающихся очно до 23 лет, включая находящихся под опекой или попечительством. Другие родственники, которые могут совместно проживать в семье, будут исключаться при расчёте среднедушевого дохода.
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