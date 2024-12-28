Москва, 29 декабря, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило перечень доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости. Постановление об этом опубликовано на сайте правовой информации.

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«Порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия. В частности, существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости», — отмечается в постановлении правительства.

Как пояснили в Минтруде, в рамках постановления предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта.

«В состав семьи при расчете доходов будут включаться только заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети заявителя или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно», — сказано на сайте Минтруда.

Отмечается, что порядок учёта теперь будет аналогичным, как при назначении единого пособия. Вместе с этим, отметили в министерстве, было изменёно условие по расчету среднедушевого дохода семьи. Нововведения теперь предполагают учёт только заявителя и его супруга, несовершеннолетних детей и обучающихся очно до 23 лет, включая находящихся под опекой или попечительством. Другие родственники, которые могут совместно проживать в семье, будут исключаться при расчёте среднедушевого дохода.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции предыдущего года. Отмечается, что это произойдёт вместе с январской индексацией пенсии на 7,3% для пенсионеров. Таким образом, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь, это ожидает порядка 37 млн работающих и неработающих пенсионеров.

25 декабря декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, на какие налоговые льготы и субсидии имеют право российские пенсионеры. Так, герои РФ, Советского Союза, Социалистического Труда, Труда РФ, участники Великой Отечественной войны могут получить субсидию на оплату ЖКУ в размере 22% от суммы. Также пенсионер может отказаться от уплаты налога по одному из объектов, которым владеет.